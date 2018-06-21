Периодическое голодание снизит не только вес, но и артериальное давление

Ученые проверили эффективность диеты 16:8, также известной как периодическое голодание. На протяжении 12 недель добровольцы с лишним весом ели в течение 8 часов каждый день, а оставшиеся 16 — пили чистую воду.

Участники смогли сбавить свой вес на 2,6 процента (примерно три килограмма), а их систолическое давление опустилось на семь миллиметров ртутного столба, отмечают ученые из Иллинойского университета в Чикаго. Специалисты сделали вывод, что такая диета все-таки эффективна даже без подсчета калорий. Результаты исследования опубликованы в Nutrition and Health Aging.