Периодическое голодание снизит не только вес, но и артериальное давление
21 июня 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые проверили эффективность диеты 16:8, также известной как периодическое голодание. На протяжении 12 недель добровольцы с лишним весом ели в течение 8 часов каждый день, а оставшиеся 16 — пили чистую воду.
Участники смогли сбавить свой вес на 2,6 процента (примерно три килограмма), а их систолическое давление опустилось на семь миллиметров ртутного столба, отмечают ученые из Иллинойского университета в Чикаго. Специалисты сделали вывод, что такая диета все-таки эффективна даже без подсчета калорий. Результаты исследования опубликованы в Nutrition and Health Aging.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес