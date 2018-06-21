Ирландские ученые определили безопасную дозу алкоголя

Ученые выяснили, сколько нужно пить любителям алкоголя, чтобы не заболеть раком. Данный вопрос исследовали сотрудники одного из североирландских высших учебных заведений.

По мнению специалистов, процитированных изданием MedicalXpress, безопасной является стандартная порция алкоголя (10 граммов чистого спирта) в день. С каждой лишней дозой риск возникновения в организме злокачественных образований увеличивается, полагают исследователи.

К своим выводам ученые пришли, обследовав почти 100 тысяч человек. Самый низкий уровень заболеваемости раком был зафиксирован среди людей, которые не злоупотребляли спиртными напитками.

Ранее в интернете появился список признаков, которые могут свидетельствовать о появлении раковых клеток.