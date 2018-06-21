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Как избавиться от запаха старости в квартире?
21 июня 2018, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]
«Стариковский запах» часто присутствует в квартирах пожилых людей. Причина – они не любят проветривать свои дома, потому что мёрзнут от сквозняков; они не любят расставаться со старым хламом; гораздо реже, чем раньше, устраивают стирку одежды и уборку комнат. А домашняя пыль на 70% состоит из ороговевших частичек кожи и, значит, тоже имеет соответствующий запах, если обитатели квартиры пренебрегают личной гигиеной.
Способ справиться с этой проблемой только один – более молодые родственники должны позаботиться о том, чтобы в доме, где живут пожилые люди, чаще проводилась влажная уборка. Обратите внимание на то, как часто ваши старики меняют постельное бельё и стирают свою одежду – скорее всего, и здесь им понадобится ваша помощь.
Людям, перешагнувшим шестидесятилетний рубеж, надо уделять довольно много внимания вопросам личной гигиены. Следует признать общеизвестный факт: зачастую старики просто не любят мыться! Почему? С возрастом кожный покров истончается, меньше выделяется жировой смазки, кожа поэтому становится гораздо чувствительнее, и как результат – мытьё начинает вызывать не самые приятные ощущения. Вдобавок ко всему водой и мылом с кожи смывается защитная липидная плёнка. И потому после ванны она делается стянутой и болезненной.
Ещё одна причина неприятного запаха от пожилых людей – пренебрежение гигиеной
стоп. За данной частью тела пожилым надо ухаживать особенно тщательно. Самый большой риск возникает из-за грибковых инфекций. Для их предотвращения каждый день очень хорошо мойте и вытирайте ноги. Чтобы обработать межпальцевые промежутки, пользуйтесь тальком или пудрой. А ещё – кремом для ног. Это предотвратит высушивание кожи и возникновение плохо заживающих трещин.
Подробнее о том, как бороться с запахом старости читайте в свежем номере "Аргументов недели".
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