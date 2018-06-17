Ученые: планирование дня может привести к депрессии
17 июня 2018, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]
Человек, который слишком тщательно планирует свой день, рискует хорошим настроением и энтузиазмом. Американские специалисты рекомендуют больше полагаться на импровизацию.
Учеными были проведены более 10 исследований, в которых участвовали сотни студентов. Одним из испытуемых было предложено ничего не планировать, другим — иногда записывать планы в блокнот, а третьим велели планировать каждый свой шаг.
В результате оказалось, что люди, которые каждый вечер расписывают, что именно будут делать завтра, чувствуют угрызения совести за каждое отклонение от своего распорядка, а это легко может привести к плохому настроению и даже депрессии.
Исследователи напоминают, что человек не должен забывать о таких вещах, как спонтанность, вдохновение и творческий потенциал.
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