Ученые: планирование дня может привести к депрессии

Человек, который слишком тщательно планирует свой день, рискует хорошим настроением и энтузиазмом. Американские специалисты рекомендуют больше полагаться на импровизацию.

Учеными были проведены более 10 исследований, в которых участвовали сотни студентов. Одним из испытуемых было предложено ничего не планировать, другим — иногда записывать планы в блокнот, а третьим велели планировать каждый свой шаг.

В результате оказалось, что люди, которые каждый вечер расписывают, что именно будут делать завтра, чувствуют угрызения совести за каждое отклонение от своего распорядка, а это легко может привести к плохому настроению и даже депрессии.

Исследователи напоминают, что человек не должен забывать о таких вещах, как спонтанность, вдохновение и творческий потенциал.