Владимир Бурматов сдал свою кровь

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный День донора. Депутат Госдумы Владимир Бурматов решил помочь пополнить банк крови и сдал ценнейший ресурс на мобильной станции переливания Центра крови.

Он подчеркнул, что чувствует себя прекрасно - его кровь может помочь больным людям. Тем более, что с каждым донором уменьшается дефицит банка крови.

- Донорское движение в России год от года становится более популярным, постоянный дефицит донорской крови сокращается, я считаю, что это, безусловно, следствие таких хороших акций, они нас делают лучше, заставляют сострадать, сопереживать и помогать друг другу, - уточнил парламентарий.

Добавим, что праздник был основан 13 лет назад,и с тех пор дефицит крови неуклонно сокращается. Однако на тысячу человек сейчас имеется всего 7-10 постоянных доноров, а необходимо 30-40.