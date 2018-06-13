Ученые нашли связь между импотенцией и сердечными заболеваниями

Специалисты из университета Джона Хопкинса в Балтиморе выяснили, что эректильная дисфункция вызывает сердечные заболевания у мужчин старшего возраста: инфаркт, инсульт и остановку работы сердечной мышцы.

Это подтвердили результаты исследования, которое проводилось 4 года с участием 1914 мужчин. Те, кто сообщал специалистам об эректильной дисфункции, примерно вдвое чаще сталкивались с сердечными приступами, внезапной сердечной смертью и смертельными или не смертельными инсультами, сообщает РИА Новости.

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и трудностей с эрекцией часто совпадают. К ним относят ожирение, повышенное давление, курение, сахарный диабет и метаболический синдром.

Мужчинам, которые впервые столкнулись с регулярными нарушениями эрекции, ученые советуют сходить на прием к кардиологу.