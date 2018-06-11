Медики рассказали о саморазрушении мозга у малоспящих людей
11 июня 2018, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]
Головной мозг человека при постоянном дефиците сна начинает поедать сам себя. Соответствующий вывод содержится в опубликованном СМИ исследовании, авторами которого стали ученые, работающие в Италии и Соединенных Штатах.
К своим выводам специалисты пришли, проведя опыты на мышах. Грызунам, ставшим участниками эксперимента, не давали спать в течение нескольких суток. Выяснилось, что в мозгу животных, лишенных отдыха, активизируются астроциты — клетки, которые удаляют ненужные связи между нейронами во время сна. При его отсутствии астроциты начинают разрушать то, что необходимо для нормального функционирования мозга, пишет Journal of Neuroscience.
Ранее сообщалось о другом исследовании ученых, касающемся недосыпа. Оказалось, что он снижает внимание в пять раз.
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