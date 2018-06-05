Чрезмерная работа на огороде грозит здоровью пожилых дачников

Пенсионеры отправляются на дачу, как будто это некая линия фронта, совершенно не задумываясь о своем здоровье. Однако чрезмерная забота о своем огороде грозит пожилым дачникам болезнями и даже риском смерти.

По оценке Союза садоводов России, в стране насчитывается более 16 миллионов дачных участков. К этому числу необходимо добавить от одного до четырёх миллионов «старосоветских дач» и «типовых дачных дворцов». Количество дачников, по различным сведениям, составляет от 42 до 60 миллионов человек, то есть от 30 до 43% населения нашей страны, отмечает сайт Мои года.

Однако статистика по смертям на даче очень удручающая. Известно, что на 2016 год на своих дачах от различного рода факторов погибло почти 2 миллиона человек. Чаще всего причиной выступал инфаркт.

На самом деле работа с землёй может продлить жизнь человека. Только для этого необходимо значительно уменьшить количество посевов на огороде и уменьшить время работы на грядках, периодически отвлекаясь на отдых. Еще лучше, если вместо многочисленных посевов будут цветы и прочие декоративные растения, за которыми проще ухаживать.

Стоит отметить, что для дачного счастья нужна лишь пара грядок лука и чеснока. Легко и экономически выгодно выращивать цветы и малину – этот товар можно продать на рынке очень быстро и выгодно, а уход за цветами – одно удовольствие.