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Чрезмерная работа на огороде грозит здоровью пожилых дачников
5 июня 2018, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
Пенсионеры отправляются на дачу, как будто это некая линия фронта, совершенно не задумываясь о своем здоровье. Однако чрезмерная забота о своем огороде грозит пожилым дачникам болезнями и даже риском смерти.
По оценке Союза садоводов России, в стране насчитывается более 16 миллионов дачных участков. К этому числу необходимо добавить от одного до четырёх миллионов «старосоветских дач» и «типовых дачных дворцов». Количество дачников, по различным сведениям, составляет от 42 до 60 миллионов человек, то есть от 30 до 43% населения нашей страны, отмечает сайт Мои года.
Однако статистика по смертям на даче очень удручающая. Известно, что на 2016 год на своих дачах от различного рода факторов погибло почти 2 миллиона человек. Чаще всего причиной выступал инфаркт.
На самом деле работа с землёй может продлить жизнь человека. Только для этого необходимо значительно уменьшить количество посевов на огороде и уменьшить время работы на грядках, периодически отвлекаясь на отдых. Еще лучше, если вместо многочисленных посевов будут цветы и прочие декоративные растения, за которыми проще ухаживать.
Стоит отметить, что для дачного счастья нужна лишь пара грядок лука и чеснока. Легко и экономически выгодно выращивать цветы и малину – этот товар можно продать на рынке очень быстро и выгодно, а уход за цветами – одно удовольствие.
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