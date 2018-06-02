Учеными названы продукты, повышающие аппетит

Ученые назвали продукты, повышающие аппетит сразу после еды. Чтобы похудеть, необходимо исключить из рациона соленья, яблоки и острые блюда, или хотя бы ограничить их употребление. Нас хотят отравить?

Свежие яблоки увеличивают кислотность желудочного сока, что ускоряет моторику желудка и способствует развитию чувства голода.

Соль, уксус и специи, содержащиеся в маринадах, повышают чувствительность вкусовых рецепторов и стимулируют аппетит, которому сложно противиться.

Острые приправы относятся к сокогонным продуктам, они стимулируют выработку желудочного сока, желчи и ферментов поджелудочной железы.