Специалисты рекомендуют женщинам отказаться от красного мяса

Исследователи из Университета Линдса уверены, что отказ от потребления красного мяса убережёт женский организм от рака дистального отдела прямой кишки. Специалисты следили за состоянием здоровья 30 тысяч женщин.

При этом среди изучаемых организмов были женщины, которые питаются мясом и вегетарианцы. Оказалось, если прекратить употребление красного мяса, то и риск предрасположенности к заболеванию станет меньше. Правда, ученые отмечают, что полученные выводы необходимо подкрепить с помощью увеличенной выборки участниц.

Колоректальный рак (злокачественное новообразование в области толстой и прямой кишки) — это второй по частоте возникновения вид рака среди женщин и третий — среди мужчин. Существует множество и других факторов, влияющих на образование рака прямой кишки. Среди них табакокурение, злоупотребление спиртными напитками, а также воспалительные процессы в изучаемых областях тела.