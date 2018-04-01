Специалисты сообщили, чем опасны фрукты и овощи весной

Традиционно весной начинает расширяться ассортимент фруктов и овощей. Специалисты предупреждают, что большая их часть перед прилавками проходит химическую обработку с использованием вредных для здоровья химикатов.

А это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и вызвать различные заболевания. Отмечается, что у фруктов с нитратами пресный вкус, при этом овощи могут оказаться твердыми и не зрелыми. Фрукты, имеющие слишком яркую окраску, лучше не приобретать вовсе. Это самый верный признак «нахимиченности» продукта. Овощи выбирайте только сухие и никоим образом не поврежденные: даже в маленькой трещине быстро развиваются гнилостные процессы. Огурцы не должны быть мягкими на ощупь. Корешки на помидорах должны быть зелеными, что свидетельствует об их свежесобранности.

Специалисты предупреждают, что в весенний период времени лучше приобретать овощи и фрукты только в крупных торговых сетях. Яблоки лучше очищать от кожуры. Овощи лучше отмочить в воде перед употреблением или началом готовки. В первую очередь это касается мытого картофеля и капусты. В цитрусовых не рекомендуется есть кожуру, так как на ней собирается большая часть вредоносных химикатов. Свежие овощные салаты рекомендовано обрызгивать соком лимона: лимонная кислота блокирует размножение нитробактерий в желудке. Остатки зелени не храните в холодильнике, а сразу выкидывайте: иначе нитраты превратятся в нитриты, что приводит к токсическому отравлению.