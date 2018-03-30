Ученые объяснили, почему не стоит часто питаться в ресторанах и кафе

Люди, которые часто посещают кафе, страдают от действия не полезных для здоровья химических веществ больше тех, кто любит готовить еду дома. К подобному выводу пришли сотрудники Университета Вашингтона. Гречка может нанести вред здоровью

По их словам, то же самое касается и покупки готовых блюд в кулинариях и кафетериях. По мнению специалистов, в составе еды, которая была приготовлена в заведении общественного питания, преобладают различные опасные вещества, в том числе фталаты. Последние представляют собой вредоносную смесь из соли и эфира фталевой кислоты, которая приводит к сбою в работе гормональной системы, тем самым провоцируя развитие целого ряда заболеваний. Фталаты присутствуют во многих предметах, используемых в ресторанах и кафе: в перчатках, в которых готовят еду, пищевых контейнерах и различной кухонной технике.

В новой работе исследователи доказали, что не только фастфуд, но и вообще любые ресторанные блюда содержат на 35% больше вредных химикатов, чем домашние, сообщается на сайте Medical Xpress.

Первыми попадают под удар молодые юноши и девушки, потому что нарушить работу гормонов в подростковом возрасте очень просто.

Будущие работы специалисты намерены посвятить изучению мер, которые смогут эффективно удалять фталаты из продуктов.