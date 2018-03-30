Минздрав назвал ожирение у российских мужчин угрожающим вызовом
30 марта 2018, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Минздраве заявили, что не видят положительных изменений в динамике по мужскому ожирению в России, а нынешняя ситуация в стране стала угрожающим вызовом. В то же время надежда на выправление ситуации есть.
В России мужчины начинают раньше времени страдать от гипертонии, атеросклероза и онкологических заболеваний. Причиной становится ожирение. Об этом сообщил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии Сергей Бойцов в ходе итоговой коллегии Минздрава. По его словам, в течение последних лет позитивной динамики по точечным исследованиям не наблюдается. Бойцов добавил, что нужно думать о дальнейших действиях, учитывая рост числа страдающих ожирением и продвижение электронных средств доставки никотина.
При этом, как сообщила на коллегии глава Минздрава Вероника Скворцова, россияне стали меньше пить и курить, а также больше заниматься спортом. Кроме того, добавил Бойцов, "население стало больше внимания уделять правильному выбору продуктов".
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