Оливковое масло может нести опасность, если его неправильно использовать

Как утверждает профессор аналитической биохимии и химической патологии Мартин Гроотвельд, риск могут нести даже полезные продукты, если их неправильно употреблять. К таковым относится оливковое масло.

Согласно исследованию, если в нём обжаривать продукты, происходит стократное увеличение токсических альдегидов, способных спровоцировать развитие рака.

Американские исследователи из Медицинской школы Льюиса Каца Университета Темпл (LKSOM) выяснили, что оливковое масло первого холодного отжима является полезнейшим продуктом для мозга.

Кстати, сочетание оливкового масла и лимона помогает улучшить работу печени и способствуют детоксикации организма.

Эти два компонента также способствуют выведению токсинов и других отходов, препятствующих нормальному функционированию печени и оказывающих неблагоприятное воздействие на наше здоровье. Добавьте столовую ложку оливкового масла и несколько ломтиков лимона в стакан воды. Тщательно смешайте все эти ингредиенты и пейте на пустой желудок.