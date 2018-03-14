Ученые рассказали о связи между курением и развитием психозов
14 марта 2018, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Регулярное курение увеличивает риск развития психических расстройств, в том числе психозов. К такому выводу после крупного исследования пришел член Финской академии наук, профессор Юко Миеттунен.
В эксперименте принимало участие более шести тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет. Те, кто ежедневно выкуривал более десяти сигарет и употреблял алкоголь, гораздо чаще страдали от наступления психозов. Кроме нарушений психического здоровья, курение способно вызвать у человека болезни сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также запустить необратимые процессы в головном мозге.
Статья об этом опубликована в журнале Acta Psychiatrica Scandinavica.
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