Учеными названо самое лучшее успокаивающее средство для сдающих сессию студентов

Специалисты университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) сделали вывод, что игры и уход за собаками лучше всего помогают студентам подавлять стресс и волнение во время сессий и экзаменов.

Молодое поколение учащихся призывают переходить на пет-терапию, которую уже стали практиковать в Канаде в высших учебных заведениях и школах, говорится в публикации в журнале Stress and Health. Результаты опросов показали, что общение с терапевтическими собаками дает немедленный эффект: полтора часа игр с животными снизили уровень стресса, а также повысили настроение и бодрость участников на 20 процентов.

Стоит отметить, что положительные эмоции, полученные студентами во время общения с собаками, достаточно быстро пропадали. Все это, как считают исследователи, говорит о том, что пет-терапию стоит чаще применять в особенно сложных периодах жизни студентов, когда они постоянно испытывают стресс.