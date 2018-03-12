Партию нелегального пива помогли арестовать новосибирские общественники

Розничная партия пива, продававшегося в Новосибирске под видом казахстанского, арестована Управлением Росалкогольрегулирования по СФО. На этикетках не было сведений об импортере, а продавец не смог предоставить свидетельство о регистрации продукции и декларацию соответствия. Возбуждено административное дело.

Административное дело возбуждено по инициативе РОО «Общественный контроль». В ходе одного из рейдов по магазинам Новосибирска активисты сделали несколько контрольных закупок подозрительного напитка, продававшегося под видом казахстанского. Их внимание привлекли этикетки, на которых не было сведений об импортере. Продавец не смог предоставить свидетельство о государственной регистрации товара, а также декларацию соответствия напитка требованиям российского ГОСТ.

Общественники предположили, что пиво ввезено нелегально и продукт не зарегистрирован в системе ЕГАИС. Об этом косвенно свидетельствовала цена напитка — 35 рублей за бутылку, что значительно ниже легальных аналогов. Специалисты данные факты подтвердили, арестовали продукцию и возбудили два административное дело по статьям КоАП РФ 14.19 и 14.16.

«Теневой оборот алкогольных напитков наносит ущерб как безопасности жителей города, которые жалуются на нарушения общественного порядка, как правило, сопровождающие нелегальный оборот в этой сфере, так и бюджету региона, который из-за него теряет доходы от акцизов, уплачиваемых добросовестными производителями, — говорит президент РОО «Общественный контроль», депутат горсовета Новосибирска Иван Конобеев. — Поэтому в ближайшее время мы намерены провести серию аналогичных рейдов, по результатам которых будем добиваться вмешательства контролирующих органов».