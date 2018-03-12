Ученые предупреждают об угрозе вспышек сибирской язвы из-под земли

В связи с активным таянием вечной мерзлоты в северной части России может произойти вскрытие старых скотомогильников. Это, в свою очередь, станет причиной вспышки заболеваний, опасных для животных и человека.

В прошлом люди часто хоронили близких на высоких берегах рек. Из-за того, что берега сейчас подмывает гораздо быстрее, скотомогильники и старые захоронения людей, умерших от сибирской язвы, оказываются в воде.

Летом 2016 года высокие температуры спровоцировали опасную ситуацию в Ямало-Ненецком автономной округе: "На фоне крупной и продолжительной температурной аномалии <…> произошло оттаивание старого скотомогильника и, как следствие, вспышка заболеваемости сибирской язвой", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр "Антистихия".

На территории России официально зарегистрированы более 100 тыс. сибиреязвенных скотомогильников. Порядка 400 из них расположены в арктическом регионе.

Предотвратить эпидемию сибирской язвы поможет вакцинация оленей за государственный счёт. Такое мнение в разговоре с "Парламентской газетой" высказал депутат Госдумы, в прошлом — главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. "Прививки в данном случае — хорошая мера профилактики даже в том случае, если олени будут находиться на заведомо заражённых территориях. Потери будут намного меньше", - отметил он.