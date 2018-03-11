Ученые назвали лекарства, вызывающие мужское бесплодие
11 марта 2018, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]
Аргентинские учёные назвали препараты, которые способны вызывать бесплодие у мужчин. Это оказались антигистаминные препараты, помогающие убрать проявления аллергических реакций.
Исследователи из аргентинского Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе изучили научные работы за последние 40 лет, связанных с влиянием этих лекарств на здоровье различных животных.
Ученые обратили внимание на то, что блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе оказывает отрицательное влияние на выработку тестостерона. Это, отмечают авторы работы, может привести к изменению формы сперматозоидов, снижению их активности и количества.
Исследователи указывают на необходимость масштабных исследований на людях для понимания связи антигистаминных препаратов и фертильности. При этом они рекомендуют не злоупотреблять подобными лекарствами.
Ранее группа учёных под руководством Хагая Левина из Еврейского университета в Иерусалиме провела масштабное исследование мужского здоровья и обнаружила, что у мужчин в Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии появились проблемы.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес