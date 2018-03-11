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Ученые назвали лекарства, вызывающие мужское бесплодие

11 марта 2018, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые назвали лекарства, вызывающие мужское бесплодие
pixabay.com

Аргентинские учёные назвали препараты, которые способны вызывать бесплодие у мужчин. Это оказались антигистаминные препараты, помогающие убрать проявления аллергических реакций.

Исследователи из аргентинского Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе изучили научные работы за последние 40 лет, связанных с влиянием этих лекарств на здоровье различных животных.

Ученые обратили внимание на то, что блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе оказывает отрицательное влияние на выработку тестостерона. Это, отмечают авторы работы, может привести к изменению формы сперматозоидов, снижению их активности и количества.

Исследователи указывают на необходимость масштабных исследований на людях для понимания связи антигистаминных препаратов и фертильности. При этом они рекомендуют не злоупотреблять подобными лекарствами.

Ранее группа учёных под руководством Хагая Левина из Еврейского университета в Иерусалиме провела масштабное исследование мужского здоровья и обнаружила, что у мужчин в Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии появились проблемы.

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Появляются сведения о количестве погибших при крушении самолета в Иране

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В РФС высказались о намерении Британии призвать союзников бойкотировать ЧМ-2018

В РФС высказались о намерении Британии призвать союзников бойкотировать ЧМ-2018

В воскресенье, 11 марта, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян высказался о намерении Великобритании призвать союзников бойкотировать чемпионат мира, который пройдет в РФ.

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Медики выяснили, какой вред мозгу наносит смартфон

Медики выяснили, какой вред мозгу наносит смартфон

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Лекарство от старости появится в аптеках уже через 3 года, считают ученые

Лекарство от старости появится в аптеках уже через 3 года, считают ученые

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Режиссер Борис Граческий - «папа» «Ералаша» в эфире пожаловался на супругу. Он признался, что молодая жена полностью контролирует его жизнь, начиная с семейного бюджета и заканчивая его едой.

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Ученые назвали лекарства, вызывающие мужское бесплодие

Ученые назвали лекарства, вызывающие мужское бесплодие

Аргентинские учёные назвали препараты, которые способны вызывать бесплодие у мужчин. Это оказались антигистаминные препараты, помогающие убрать проявления аллергических реакций.

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Путин рассказал, что его дед Ленина и Сталина кормил

Путин рассказал, что его дед Ленина и Сталина кормил

Владимир Путин сообщил, что его дед по отцовской линии Спиридон Путин работал поваром у Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту Андрею Кондрашову.

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Призыв Собянина голосовать за Путина ЦИК посчитал «признанием в любви»

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Российский футболист погиб в ДТП в Китае

Российский футболист погиб в ДТП в Китае

В ночь с 8 на 9 марта в Китае погиб бывший футболист Владимир Герасимов в возрасте 28 лет. Герасимов ехал на скутере, и его сбил проезжавший автомобиль. Водитель машины скрылся с места происшествия.

//Происшествия

Дочь главы турецкого холдинга летела перед свадьбой на разбившемся самолете

Дочь главы турецкого холдинга летела перед свадьбой на разбившемся самолете

На борту самолета, потерпевшего крушение на западе Ирана, находилась дочь известного турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана и семь ее друзей. Они возвращались из ОАЭ с вечеринки по случаю "прощания с незамужней жизнью".

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Муж пытался меня убить, вспоминает Лидия Федосеева-Шукшина

Муж пытался меня убить, вспоминает Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина в телевизионной шоу призналась, что однажды муж всерьез хотел ее убить. Прославленный режиссер не мог справиться с приступами ревности, и однажды ситуация вышла из под контроля.

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Хворостовский награжден премией BraVo посмертно

Хворостовский награжден премией BraVo посмертно

Дмитрию Хворостовскому посмертно присвоили награду I Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Его альбом с записями из оперы Верди "Риголетто" был признан лучшим классическим альбомом года.

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Скончался актер театра и кино Дмитрий Дорлиак-младший

Скончался актер театра и кино Дмитрий Дорлиак-младший

Дорлиак-младший родился 22 февраля 1937-го в Москве, в семье актёра Вахтанговского театра Дмитрия Львовича Дорлиака. После смерти отца его воспитывала тётя — оперная певица Нина Дорлиак, супруга Святослава Рихтера.

//Шоу-бизнес

Гардемарин уже не тот, фолловеры с трудом узнают располневшего Жигунова

Гардемарин уже не тот, фолловеры с трудом узнают располневшего Жигунова

Всеми любимый - гардемарин актер Сергей Жигунов удивил поклонников изрядной полнотой и двойным подбородком. Судя по свежей фотографии, появившейся в Сети, актер стремительно на набирает лишний вес.

//Общество

Перед выборами Владимир Путин приедет в Крым?

Перед выборами Владимир Путин приедет в Крым?

В ближайшую среду, 14 марта, в Севастополь прибудет президент Российской Федерации Владимир Путин. О программе предстоящего визита пока почти ничего не известно. В этот день в 18:00 на площади Нахимова состоится праздничный концерт

//Непознанное

Видео, как крупный НЛО изучает окрестности в Бостоне

Видео, как крупный НЛО изучает окрестности в Бостоне

В американском городе Бостон НЛО наблюдают уже несколько веков подряд. Последний случай был зафиксирован в этом году водителями. Космолёт, как отмечают очевидцы, отличался гигантскими размерами.

//Общество

Собчак удивилась ответу главы МИД Украины Павла Климкина на ее письмо

Собчак удивилась ответу главы МИД Украины Павла Климкина на ее письмо

Кандидат в президенты России Ксения СОБЧАК удивилась ответу главы МИД Украины Павла КЛИМКИНА на ее письмо с просьбой разрешить посещение Крыма.

//Общество

Какова зарплата работников санаторно-курортной сферы в Крыму

Какова зарплата работников санаторно-курортной сферы в Крыму

Средняя оплата труда в санаторно-курортной сфере в пик курортного сезона на территории Крыма приближается к средней зарплате по республике и составляет 22 тысячи рублей.

//Армия

Владимир Путин объяснил причину гибели подводной лодки «Курск»

Владимир Путин объяснил причину гибели подводной лодки «Курск»

12 августа 2000 года произошла катастрофа, которую переживала вся страна. На учениях в Баренцевом море недалеко от Североморска затонула атомная подводная лодка К-141 «Курск».

//Общество

Цель кредита - оплатить заказное убийство жены

Цель кредита - оплатить заказное убийство жены

В Санкт-Петербурге молодой человек взял кредит в банке, чтобы оплатить заказное убийство собственной жены. Теперь деньги ему не понадобятся, по решению суда он проведет в колонии строгого режима пять лет.

//Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Сочи, в котором погиб известный хореограф

Опубликовано видео ДТП в Сочи, в котором погиб известный хореограф

Страшная авария случилась в одном из тоннелей, ведущих в сторону Красной Поляны Адлерского района Сочи, в 20:35 10 марта. Иномарка, вылетев на «встречку» после поворота, столкнулась лоб в лоб с автобусом.

//Культура

Лоза о нецензурщине Ефремова: "это становится нормой, тут нечему удивляться"

Лоза о нецензурщине Ефремова: "это становится нормой, тут нечему удивляться"

Видео с Михаилом Ефремовым, который в грубой форме с использованием нецензурных выражений общается во время спектакля со зрителями, прокомментировал знаменитый российский певец Юрий Лоза.

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Я без жены испытываю своеобразную эмоциональную «ломку», признался муж Бородиной

Я без жены испытываю своеобразную эмоциональную «ломку», признался муж Бородиной

Супруг Ксении Борoдиной бизнесмен Курбан Омаров в Сети написал откровенный пост в духе популярной саги «Сумерки». «Нам друг без друга скучно и это зависимость», - написал молодой человек.

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Ученые объяснили, почему одни люди становятся успешнее других

Ученые объяснили, почему одни люди становятся успешнее других

Успех людей зачастую зависит от воли случая, а не таланта или работоспособности, выяснили итальянские ученые. Специалисты провели компьютерную симуляцию, которая привела к таким результатам.

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Владимир Путин рассказал об обстреле своего спецборта в Чечне

Владимир Путин рассказал об обстреле своего спецборта в Чечне

Владимир Путин рассказал об обстреле своего спецборта в Чечне, куда он, будучи врио главы государства, прибыл 31 декабря 1999 года – 1 января 2000 года, чтобы поздравить военнослужащих и вручить награды.

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В Петербурге пожилого преподавателя спас от наказания брак с юной флейтисткой

В Петербурге пожилого преподавателя спас от наказания брак с юной флейтисткой

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За последние 4 месяца в Петербурге прибавилось 27 новых хостелов

За последние 4 месяца в Петербурге прибавилось 27 новых хостелов

За последние четыре месяца в системах онлайн-бронирования в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, прибавилось 140 новых хостелов. Новые объекты сферы гостеприимства появились по всех 11 городах ЧМ-2018.

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Гройсман считает, что жители Украины могут потреблять еще меньше газа

Гройсман считает, что жители Украины могут потреблять еще меньше газа

За последние три года потребление газа на Украине сократилось на 6 млрд кубометров, однако страна способна продолжить сокращение, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

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