Медики выяснили, какой вред мозгу наносит смартфон

Врачи рассказали о негативном воздействии смартфонов на мозг человека. По словам специалистов, главной "угрозой" являются получаемые уведомления. Они заставляют мозг "экстренно переключаться" и отвлекаться.

Мозг человека находится в постоянном напряжении и страхе из-за ожидания нового сообщения. В результате префронтальная кора мозга, которая несет ответственность за важные когнитивные функции, совсем перестает работать и люди "начинают делать глупости". Это приводит к стрессу и даже депрессиям, заявил порталу Business Insider эндокринолог Роберт Ластиг. Его данные подтверждаются результатами исследований.

Проблема заключается и в том, что мозг 97,5 % людей в любой момент времени способен концентрироваться только на одной задаче. Это значит, что каждый раз, когда на смартфон приходит новое уведомление, человек вынужден "переключаться". При этом выделяется гормон стресса — кортизол, а также дофамин, вызывающий чувство удовольствия. Если не будет новых "доз" информации, у человека может развиться депрессия.

У очень многих родителей практически всех стран мира появилась проблема - как отучить ребенка от смартфона. Малыши предпочитают смартфоны всем игрушкам. Мать поделилась опытом, как отучить детей от смартфона.