Диетологи назвали безопасную суточную дозу соли для человека
6 марта 2018, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]
Медицинские работники Денверского университета сообщили, в частности, что чрезмерное употребление соли может спровоцировать ожирение печени, так как переизбыток соли в организме активизирует выработку фруктозы.
Этот процесс, в свою очередь, способствует резистентности к лептину — гормону, отвечающему за регуляцию энергетического обмена в организме.
Для своего эксперимента ученые использовали мышей. Они решили накормить грызунов большим количеством фруктозы. Это привело к появлению метаболического синдрома. У мышей повышалось кровяное давление и росла доля жировой ткани в печени, сообщает "N+1".
Диетологи советуют съедать не более шести граммов соли в день. Многие жители западных государств принимают почти 2-кратную норму этого продукта.
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