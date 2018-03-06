Диетологи назвали безопасную суточную дозу соли для человека

Медицинские работники Денверского университета сообщили, в частности, что чрезмерное употребление соли может спровоцировать ожирение печени, так как переизбыток соли в организме активизирует выработку фруктозы.

Этот процесс, в свою очередь, способствует резистентности к лептину — гормону, отвечающему за регуляцию энергетического обмена в организме.

Для своего эксперимента ученые использовали мышей. Они решили накормить грызунов большим количеством фруктозы. Это привело к появлению метаболического синдрома. У мышей повышалось кровяное давление и росла доля жировой ткани в печени, сообщает "N+1".

Диетологи советуют съедать не более шести граммов соли в день. Многие жители западных государств принимают почти 2-кратную норму этого продукта.