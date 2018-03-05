Подмосковные жители обращаются к медикам из-за морозов

Вторая половина февраля отличалась холодной температурой. За прошедшую неделю к помощи медиков обратились 44 жителя Подмосковья с признаками обморожения, при этим среди обратившихся был один ребенок.

С 25 февраля по 5 марта в областную станцию скорой помощи обратились 44 человека с обморожениями, при этом среди них был один ребенок, передает сайт Подмосковье сегодня.

Стоит отметить, что из-за холодов со снегопадами региональная скорая перешла на усиленный режим.