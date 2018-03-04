Врачи рассказали, кому и почему нельзя есть грибы

Грибы не зря называют"лесным мясом". Они содержат белка в 3 раза больше, чем говядина и в 2 раза больше, чем яйца. В них есть почти все виды аминокислот, витамины группы В,А,РР и Д, фосфор, йод, медь, цинк, калий и марганец. Ученые выяснили, зачем грибам галлюциногены

Но диетологи не советуют чрезмерно увлекаться данным продуктом, относящимся к тяжелой пище, людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно поджелудочной железы. Грибы, вне зависимости от их вида, богаты хитином, который организм человека не усваивает.

Также они накапливают токсины, поэтому могут оказаться очень опасными для человека.

Особо внимательны должны быть к этой любимой многими пище кормящие и беременные женщины, а также пожилые люди.