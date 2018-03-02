Инновационная диагностика спасет тысячи жизней

Скорость лабораторной диагностики в клинической медицине имеет решающее значение. Это особенно актуально при инфекционных заболеваниях, где важен каждый день. На прошедшей в ТАСС пресс-конференции специалисты «Лаборатории Гемотест» презентовали новую автоматизированную микробиологическую станцию, созданную на базе диагностического комплекса BD Kiestra, аналогов которой в России еще нет. Теперь точную диагностику инфекционных заболеваний можно сделать всего за сутки вместо двух недель, что открывает новые возможности для выявления возбудителей и лечения.

Инновационная микробиологическая станция включает автоматизированные системы посева и инкубации микроорганизмов, визуализацию и цифровой учет результатов исследования. Благодаря новому комплексу точный диагноз пациенту можно поставить в ранее невероятные сроки: период получения результатов первичного посева сокращен до суток, а развернутой антибиотикограммы – до 48 часов. Новый лабораторный комплекс также определяет чувствительность к антибактериальным и антимикотическим препаратам.

«Роль инфекционных болезней, к сожалению, не уменьшилась, а даже напротив, ежегодно увеличивается, - заявил на пресс-конференции главный внештатный специалист – эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор Николай Брико. – Ежегодно каждый восьмой житель планеты умирает от инфекции, и каждый год микробиологи регистрируют появление новых возбудителей». По его словам, антибиотики широкого действия уже привели к появлению бактерий, которые не боятся лекарств, что связано с распространенной практикой вынужденного назначения врачом антибиотиков широкого действия. Поэтому важно не только идентифицировать возбудителя, но и определитьего устойчивость к назначаемому пациенту препарату.

«Даже если вы идете к врачу и сдаете анализы на чувствительность к антибиотикам, результат вы получите через 12 дней. Теперь это возможно уже через 48 часов, - рассказывает профессор кафедры онкологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Лали Когония. Поэтому отдельную категорию больных в России составляют онкологические пациенты. Особенность их лечения — наличие большого количества осложнений, которые развиваются после агрессивных противораковых препаратов. Практически всегда страдает желудочно-кишечный тракт, ухудшается состояние крови и лимфатической системы, снижается барьерная функция слизистых − а значит, риск получить инфекционное воспаление возрастает многократно. Вот почему так важно получить анализ на сопротивляемость к антибиотикам в кратчайшие сроки.

Новая технология позволяет оперативно диагностировать все известные инфекционные заболевания, от дизентерии до туберкулеза, в том числе в сложных клинических состояниях, таких как сепсис и онкология, когда для пациента критически важен каждый день.

Кзапуску в эксплуатацию новой диагностической станции в «Лаборатории Гемотест» готовились не один месяц. «Это не просто машина или трактор, который едет. У системы есть интеллект, и чтобы подружить этот интеллект с человеческим, нужно время, − отметила директор по лабораторным технологиям ООО «Лаборатория Гемотест» Тамара Силкина. − Испытания проводились на протяжении последнего полугода, и мы до сих пор продолжаем ее совершенствовать». По ее словам, тестированиесистемы происходило с участием специалистов и экспертов с августа 2017 года, и сегодня станция способна работать круглосуточно, не прерываясь на праздники и выходные.

Стоит отметить, что «Лаборатория Гемотест» ведет постоянную научно-образовательную деятельность и просветительскую работу во врачебном сообществе. Презентация диагностического комплекса стала мероприятием, на котором эксперты и врачи-клиницисты смогли познакомиться с возможностями инновационной технологии. Уже сегодня новые диагностические возможности компании доступны в каждом большом городе и небольшом населенном пункте, где есть отделение лаборатории: от Калининграда до Южно-Сахалинска.