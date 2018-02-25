Специалисты рассказали, как не надо готовить овсяную кашу

Диетологи выяснили, что полезная для здоровья овсянка, если её неправильно приготовить, может испортить фигуру. Учёные дали 3 рекомендации, чтобы не набрать лишних килограммов во время употребления каши.

Овсяная каша должна являться утренним рационом, а порция должна не превышать четырёх ложек. Большое содержание углеводов сведёт на нет весь эффект от диеты.

Не стоит добавлять в кашу слишком много ингредиентов, в число которых входит и сливочное масло. Ученые заметили, что, если переусердствовать с добавлением веществ, усиливающих вкус, каша потеряет все свои полезные свойства.

Ни в коем случае нельзя сильно переваривать кашу, хлопья должны оставаться слегка жесткими.

Переход на регулярное утреннее употребление овсяной каши требует консультации с медицинским специалистом, так как существует ряд заболеваний ЖКТ, когда данное лакомство может больше навредить, чем принести пользу.

Овсяная каша входит в меню почти всех голливудских кинозвезд, помогая им сохранять хорошую спортивную форму и цвет лица. Овсяная каша является прекрасной утренней пищей: она легко и быстро насыщает организм энергией.