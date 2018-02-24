Диетологи назвали вредные для мужчин продукты

Диетологи назвали вредные продукты для сильной половины человечества, употребление которых нужно ограничить или совсем от них отказаться. Возглавило антирейтинг продуктов для мужчин пиво.

Диетологи напоминают, что те, кто употребляют пенный напиток, рискуют обзавестись «пивным» животом. Ценителям пива позволили пить его максимум один раз в неделю.

Второй запрещенный продукт – чипсы из картофеля, так как они могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Дополняет список стоп-продуктов соя. Она содержит эстрогены, способствующие ухудшению гормонального фона у мужчин.

На четвертую строчку угодил бекон, диетологи разрешают баловать себя деликатесом из соленой и копченой свинины не чаще одного раза в неделю, сообщает UfaTime.ru.

Еще один антипродукт – это мята. Растение вредно тем, что имеет гормоноподобные вещества.