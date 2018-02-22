5 хобби, продлевающих жизнь

Хобби, как утверждают психологи, - это хорошо всегда. Потому что говорит о разносторонности личности. Но некоторые увлечения ценны особенно: они не только развивают нас, но и делают здоровее. Мы составили топ-5 таких хобби.

Танцы

Для этого увлечения совершенно не нужно затрат. Танцевать можно дома, в парке — да где угодно. Танцы — это отличная кардио-тренировка, которая помогает укреплению сердечной мышцы, суставов, повышает выносливость. Ещё одна существенная польза от них — улучшение координации. Это очень актуально для пожилых людей. По статистике, 33% людей старше 60 лет падают по крайней мере раз в году, причём половина этих падений заканчиваются серьёзными повреждениями, в том числе переломами шейки бедра — травмой с высокой степенью летальности. Так что танцы — это жизнь.

Садоводство

Прополка грядок, уход за цветами - даже такая нетяжёлая работа по саду является формой аэробных упражнений. Они укрепляют мышцы, повышают силу, выносливость, гибкость. Кроме того, доказанный факт: у дачников более низкий риск развития деменции в пожилом возрасте. Причина этого, скорее всего в том, что работа по саду предполагает развитие мелкой моторики, а значит в конечном счете благотворно влияет на мозг. Ещё один «бонус» для садоводов — они на 30% меньше, чем их менее активные сверстники, подвержены риску инсультов и инфарктов.

Письмо

Учёные из университета Окленда (Новая Зеландия) пришли к удивительному выводу: письменные упражнения позволяют противостоять стрессу и укрепляют здоровье — они могут даже повлиять на скорость заживления ран. Исследователи просили пациентов, получивших различные физические травмы, 20 минут в день писать. Причём одна группа писала «эссе» о своих травмах, а другая — нейтральные тексты, например, о планах на будущий день. Через 11 дней эксперимента выяснилось: в первой группе раны полностью зажили у 76% участников, а второй — только у 42%. Кроме того, письмо является отличным инструментом для самовыражения. Ведение блогов, например, помогает справиться с одиночеством, найти друзей по интересам.

Музыка

Некоторые исследования сравнивают музыку по воздействию на мозг с едой и сексом. Слушаете ли вы музыку, играете ли мелодию сами — оба эти действия сведут к снижению уровня гормона стресса кортизола. Музыка может стимулировать иммунную систему, помогает справиться с беспокойством и даже депрессией.

Домашние животные

Наличие домашних животных (особенно собак) — еще один верный способ укрепления здоровья. И дело тут не только в регулярных прогулках при любой погоде, на которые нас «обрекают» любимые питомцы. Само существование с вами под одной крышей четвероногого друга снижает уровень артериального давления, холестерина, триглицеридов, избавляет от чувства одиночества. И это доказанный медициной факт!