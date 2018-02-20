Стоматологи объяснили, зачем нужно смачивать щетку перед чисткой зубов

Нанесете вы зубную пасту на смоченную щетку или на сухую — на эффективность чистки зубов это обстоятельство не повлияет, пояснил научный консультант Британской стоматологической ассоциации профессор Дэмьен Уолмсли.

Смачивание щетки до начала чистки может сделать процедуру более комфортной. Сухие щетинки будут сильнее тереться о поверхность зубов и колоть десны, что повышает риск мелких травм и раздражений слизистой. При этом находящиеся на щетине и самой щётке микробы будут удалены.

Стоматологи не советуют сразу полоскать рот после чистки, так как при этом полезные для зубов и десен вещества быстро смоются.

По мнению стоматологов, производить чистку зубов необходимо 2 раза в день: утром, после того как вы проснулись и вечером перед сном, перед тем как вы ложитесь спать. Чистить зубы нужно не менее двух минут.