Медики снова пугают россиян нашествием вирусов гриппа и ОРВИ

Ожидается, что в этом году эта сладкая парочка пробудет с нами дольше обычного – до середины апреля. А это значит, что многие из нас или уже столкнулись с ОРВИ или могут столкнуться с ними в ближайшем будущем.



Как понять: налицо симптомы ОРВИ или осложнения?



При ОРВИ температура повышается незначительно – редко выше 38,5°С. И, как правило, сбивать ее медикаментозно не требуется. Однако можно принимать общие меры для снижения интоксикации – обильное питье, безрецептурные препараты от простуды .

Итак, налицо банальная ОРВИ, и вы, кажется, все делаете правильно, но улучшение никак не наступает. Врачи предупреждают: несвоевременное лечение ОРВИ, а также небрежное отношение к нему очень опасны. Из таких недолечившихся формируется «вторая волна» пациентов.

Перечислим грозные признаки того, что у вас возникло осложнение, и пора срочно бежать к специалистам.

Длительный насморк, более 7 дней, затруднение носового дыхания, головная боль - все это прзнаки синусита, а за ним может развиться и гайморит.

Часто на фоне ОРВИ и присоединения к нему бактериальной инфекции возникает ощущение заложенности, шума и резкая боль в ухе с повышением температуры - это отит.

Воспаление бронхов – бронхит – может возникнуть при простуде и гриппе. Бронхит не даст вам заснуть, беспокоя сухим надсадным кашлем, повышенной температурой тела, болью в груди. Если, несмотря на проводимое лечение, такой кашель длится более 3 дней - к врачу.

Если высокая температура держится больше 24 часов, появились одышка, учащенное дыхание, возможно это воспаление легочной ткани – пневмония. И здесь очень важна ранняя диагностика, так как именно она позволяет избежать развития еще более тяжелых осложнений. К врачу срочно!



ЛОР-специалисты предупреждают: лечение осложнений – прерогатива врача!

«Самостоятельное использование антибиотиков, в том числе повторно (после предыдущего назначения врачом), несоблюдение схемы приема и просто необоснованное применение – глобальная проблема, которая приводит к снижению эффективности антибиотикотерапии в целом, – предупреждает Никифорова Галина Николаевна, д.м.н., профессор кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. – При этом большинство случаев синуситов, отитов и тонзиллитов имеют вирусную природу, поэтому прием антибиотиков оказывается бесполезен. Понять, какой именно возбудитель у заболевания, подобрать препарат, требующийся конкретному пациенту, заменить его при необходимости – все это может только специалист. Визит к нему нельзя откладывать ни при одном из описанных состояний».