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В перинатальном центре открылась медико-генетическая консультация

20 февраля 2018, 16:37 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

В перинатальном центре открылась медико-генетическая консультация

В Кировском перинатальном центре начала работать медико-генетическая консультация. Об этом сообщает правительство региона.

Специалисты нового отделения будут вести работу по предотвращению рождения детей с генетическими отклонениями и аномалиями.

Как отметила зам главного врача по акушерско-гинекологической помощи перинатального центра Вероника Колпакова, обследования необходимо начинать с супружеской пары на стадии, когда ребёнок ещё не родился.

– Нужно использовать возможности, которые даёт генетика, в период внутриутробного развития для предотвращения появления младенцев с тяжёлыми генетическими заболеваниями. Поэтому порядок оказания акушерско-гинекологической помощи предусматривает, чтобы такие консультации входили в состав современных перинатальных центров, — сказала Колпакова.


По словам Вероники Колпаковой, принятое региональным министерством здравоохранения решение о переподчинении медико-генетической консультации имеет положительное значение для пациентов, так как отслеживать состояние здоровья будущей матери можно ещё со стадии планирования ребенка. К тому же, такое объединение снижает временные и финансовые затраты.

Стоит отметить, что медико-генетическое консультирование – это особый вид медицинской помощи, который направлен на предупреждение появления детей с наследственной патологией. Сюда входят и консультирование будущих родителей, и массовое обследование новорождённых на предмет распространённых наследственных болезней, и обследование беременных на начальных стадиях развития плода, и дородовая диагностика наследственных и врождённых заболеваний у детей, а также цитогенетическая (на клеточном уровне) и биохимическая диагностика и мониторинг врождённых пороков развития.

Проведение сложного комплекса исследований требует наличия соответствующей лабораторной базы и высококвалифицированного персонала. Всё это было создано в перинатальном центре для нового подразделения.

– Мы отремонтировали помещения, привели их в соответствие с требованиями, которые для таких консультаций существуют, – заметила Вероника Колпакова. – Организовали и оборудовали всем необходимым рабочие места для специалистов.

Добавим, в перинатальном центре и ранее работали свои врачи-генетики, но после объединения со специалистами консультации результаты их деятельности, по оценке руководства медучреждения, стали качественнее.

 

В центре уверены, что уже в ближайшем будущем такой организационный ход даст положительные результаты. В частности, это относится к повышению качества биохимического скрининга, то есть проведения обследования для определения вероятности рождения ребёнка с тяжёлыми патологическими заболеваниями.

– Надеюсь, что нам в сжатые сроки удастся максимально приблизить эффективность биохимического скрининга к 100 процентам, – заметила заместитель главного врача перинатального центра Вероника Колпакова.

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