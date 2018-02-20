Учёные рассказали, чем ходьба на каблуках может нанести вред здоровью

Ученые из Университета Гриффита считают, что ходьба на высоких каблуках может нанести серьёзный вред здоровью женщины. В частности, это приводит к появлению болей в пояснице и ограничению кровообращения.

Специалисты отмечают, что есть простое правило, которое позволит любительницам каблуков сохранить свое здоровье. Оно называется 80/20 и подразумевает ношение удобной обуви на протяжении как минимум восьмидесяти процентов времени, которое женщина проводит на ногах.

Отмечается, что из-за болей в пояснице может произойти защемление нерва и как следствие острый дискомфорт в ноге. Как правило, в этом случае ходьба на каблуках чревата получением травмы.

Исследования показали, что долгое ношение каблуков может привести к ухудшению состояния мышц на ногах, сообщает издание «Актуальные новости». Не забывайте периодически давать отдых ногам и делать массаж стоп.