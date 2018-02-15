Какие продукты провоцируют развитие рака

Специалисты Национального института общественного здравоохранения в Мексике выяснили, что увеличение на 10% доли так называемых ультра-обработанных продуктов в рационе повышает риск развития рака на 12%.

Давайте разберемся, какие из продуктов более всего подвергнуты обработке. К ним относятся упакованные хлеб и другая выпечка, сладкие хлопья, восстановленные мясные продукты - например, куриные или рыбные наггетсы. Подобного рода пищу отличает высокое содержание сахара, жира, соли. При этом она бедна витаминами и клетчаткой.

В рамках исследования ученые использовали данные почти 105 тысяч человек. Средний возраст добровольцев составил 43 года.

Ранее генетики из Университета Данди провели исследование, направленное на выявление причин возникновения рака. Ученые вычислили, как снижение активности иммунной системы влияет на вероятность возникновения опухолей.

Как стало известно, ученые из Китая и США вместе разработали нанороботов из нитей ДНК, которые помогают бороться с раковой опухолью. Специалисты создали нанороботов из нитей ДНК, способных распознавать раковые клетки.