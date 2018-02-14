В Китае создали новых нанороботов, уничтожающих рак

Ученые из Китая и США вместе разработали наноботов из нитей ДНК, которые помогают бороться с раковой опухолью. Специалисты создали нанороботов из нитей ДНК, способных распознавать раковые клетки.

Нанороботы создают тромбы в кровеносных сосудах, тем самым лишая раковые клетки «пищи». Они выглядят как свернутый в трубку лист, сплетенный из нитей ДНК. Достигая места назначения, трубка раскрывается и выпускает белок тромбин, который и атакует раковые клетки. На месте взаимодействия образуется тромб, который в дальнейшем блокирует ток крови. Таким способом он препятствует проникновению в опухоль кислорода, сообщает РИА Новости. При этом в экспериментах над лабораторными мышами в организме здоровых животных наноробот никак себе не проявлял, что свидетельствует о безопасности применения новой методики.

Новое лекарство от рака тестируют также в университете Стэнфорда. Медики возлагают большие надежды на препарат, который будет стимулировать иммунную систему человека для борьбы с онкологическими заболеваниями.

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