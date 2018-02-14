Учёные придумали, как уничтожить вирус гриппа в помещении

Больницы и лаборатории часто используют ультрафиолетовый свет для уничтожения микробов, но у этого метода есть один недостаток – ультрафиолет может нанести вред человеку.

Этот тип излучения способен провоцировать развитие рака кожи и катаракты.

Недавно специалисты из медицинского центра Колумбийского университета нашли безопасный способ очищения воздуха и различных поверхностей от бактерий. После длительных опытов ученые сообщили, что короткие волны ультрафиолета не способны проникать в глаза, а также кожу, однако сил убивать микробов достаточно. Они создали ультрафиолетовые лампы, работающие в определенной части ультрафиолетового спектра. Технология была испытана в изолированном помещении, в котором распылили жидкость со штампом вируса гриппа. Более 95% вирусов были уничтожены.

Особенно медиков обнадёживает тот факт, что новое безопасное для человека средство борьбы с опасными патогенами уничтожит не только известные на сегодняшний день штаммы, но и любые другие, которые могут появиться, сообщает "МИР 24". Ведь все вирусы гриппа имеют примерно один размер.

Предполагается, что если такие излучатели будут установлены в общественных местах, то человечество забудет, что такое эпидемия гриппа.