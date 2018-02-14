В Швеции пропагандируют половое воспитание

В Швеции к половому воспитанию относятся очень внимательно. В школах даже проводят «неделю любви» как раз в районе 14-го февраля на уроках биологии, географии, истории и других.

Специалисты из Шведской ассоциации полового образования рассказали изданию Кольта о том, как в этой стране просвещают детей в данной сфере. За основу там принято то, что физиология — интегральная часть жизни человека. Шведы считают, что скрывать информацию неэффективно.

Детям доступно рассказывают о сперматозоидах и яйцеклетках, хотя, конечно, никто не объясняет детали полового акта. Раньше учителей этому не обучали, но сейчас это обязательная дисциплина в педагогических вузах.

И если в Европе это пытаются исправить, то в России – напротив. В нашей стране все строится на патриархальных ценностях. У нас принято считать, что Европа загнивает и развращается, там процветает гомосексуальность и кругом педофилы.