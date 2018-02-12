Оптимизация диспансеризации. Так ли всё однозначно?

В этом году из программы всеобщей диспансеризации были исключены многие важные исследования.



Минздрав посчитал, что клинический и биохимический анализ крови, анализ мочи и УЗИ органов брюшной полости не играют значительной роли в выявлении хронических неинфекционных заболеваний. Заменой их стало ... анкетирование.



Многие специалисты находятся в недоумении от такого решения, ведь тот же УЗИ является достаточно информативным способом диагностики не только в онкологии. Замена анализа крови на имуннохимию кала сопряжена с множеством погрешностей.



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