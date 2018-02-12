Как победить депрессию самостоятельно?

Всемирная Организация Здравоохранения признала депрессию самым распространенным психическим заболеванием современности. По статистике, подавленное состояние чаще испытывают женщины в возрасте 50-55 лет и молодые люди от 15 до 29 лет. Каждый год около 800 000 человек в мире совершают самоубийства из-за депрессии. Опасность заболевания в том, что его трудно диагностировать, а большая часть пациентов просто не обращаются к врачу, предпочитая страдать одиночку. Специалист по нейропрограммированию Катрин Форс поделилась с "Аргументами Недели" универсальными методами, которые помогут справиться с подавленным состоянием самостоятельно.

- Первое, что вам необходимо признать, - говорит Катрин, - у вас серьезные проблемы. Второе - с подобным состоянием сталкиваются миллионы людей во всем мире и многие из них выздоровели. Депрессия не выбирает себе жертву. Ей страдают и бедные, и богатые, и умные, и не очень... В прошлом году, например, в прессе появилось душераздирающее видео-обращение к поклонникам известной певицы Шинейд О'Коннор, которая призналась, что много лет страдает душевным расстройством и из-за этого стала отшельницей. Но выход, безусловно, есть и победить это состояние возможно.

1. Устройте себе встряску

Сделайте что-то такое, что вызовет резкий прилив радости, всплеск адреналина в вашем теле. Отправьтесь на дискотеку, прокатитесь на машине с ветерком, устройте скачки на лошадях, попрыгайте на батуте... Сначала придется пересилить себя, но вскоре вы поймете, что это было необходимо. Сильные позитивные эмоции смогут быстро вернуть вас к жизни.

2. Прекратите ныть

Вопреки расхожему мнению, что боль надо выплакать, а обиду - высказать, снизьте количество проблем, которыми вы привыкли делиться с близкими. Прекратите концентрировать внимание на негативе, переключитесь на что-то более приятное. Общайтесь с окружающими на темы кино, литературы, бизнеса, моды, забудьте на время о себе. Еще одним хорошим методом отвлечься может стать помощь другим людям. Оглянитесь вокруг - наверняка вы найдете тех, кто имеет больше проблем , чем вы. Направьте свою энергию на жалость и помощь им, сделаете доброе дело.

3.Вытесните переживания

Если ваших сил хватает лишь на просмотр ТВ, начните смотреть позитивные сериалы. Сопереживая героям комедий, втягиваясь в лихо закрученный сюжет, вы сможете на время отрешиться от собственной депрессии и постепенно вернуться к нормальной жизни.

4. Займитесь собой

Пребывая в депрессии вам, конечно, меньше всего будет хотеться пойти в салон красоты или купить новый костюм, но если вы намерены победить болезнь, без этого не обойтись. Слегка поменяйте прическу, стиль одежды, устройте перестановку в квартире, поставьте на подоконники красивые цветы, заведите домашнего питомца... Словом, сделайте все, чтобы пребывание дома наедине с собой доставляло вам настоящую радость.

5. Ходите пешком

Каждый день старайтесь тратить все свое свободное время на пешие прогулки. Физическая нагрузка - самый простой и дешевый способ избавиться от негативных эмоций, тяжелых мыслей и выработать в организме гормоны счастья. Спустя час динамичной прогулки уровень эндорфинов в организме повысится в 10 раз. А если вы будете проходить в день не менее 10 километров пешком, от вашей депрессии не останется и следа. Попробуйте!

- Очень часто депрессия бывает связана с чувством безнадежности, - продолжает Катрин Форс. - Вы будто застряли и не видите выхода из ситуации. В этом случае желательно кардинально сменить окружение. Поехать на экскурсию в другой город, записаться на курсы, освоить новую профессию, а может быть даже сменить надоевшую работу или опостылевшего спутника жизни. И главное - почувствовав симптомы депрессивного состояния, не ждать, когда они усилятся. Начинает спасать себя немедленно, не запускайте ситуацию.