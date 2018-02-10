Специалисты рассказали, что любой шоколад полезен для организма

Согласно недавним исследованиям, шоколад способен благотворно влиять на организм человека. Ежедневное употребление шоколада снижает давление и уровень холестерина, укрепляет сосуды и защищает сердце.

При этом давно доказано, что данное лакомство стимулирует выделение в организме гормонов удовольствия или эндогенных опиатов, действие которых можно соотнести с легким наркотическим опьянением. Так что огромное желание съедать каждый день по плитке шоколада не является каким-то преступлением, поскольку если организм этого требует, значит ему не хватает гормонов радости.

Отмечается, что какой бы ни был шоколад, черным или молочным, он все равно приведет к набору лишних грамм, если конечно съеденное потом не сжечь на тренировке. Самое главное - следить за качеством шоколада, в нем не должно быть много искусственных добавок.