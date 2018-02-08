Диетологи рассказали о блинах на Масленицу

Московские диетологи поделились рекомендациями к предстоящей Масленице, которая буде длиться неделю с 12 по 18 февраля. Специалисты рассказали, сколько можно съесть блинов без опасений за фигуру.

Оказывается, что по три штучки можно съесть два раза за семь дней. Это количество указано при условии отсутствия у человека лишних килограммов.

Кушать блины рекомендуется с утра. После небольшого отдыха специалисты советуют провести остаток дня в активных занятиях. Это несложно, поскольку традиционно масленичные гуляния сопровождаются подвижными конкурсами и играми.

Блины содержат несколько полезных микроэлементов, в основном витамины группы В. Однако стоит помнить о том, что блюдо отличается высокой калорийностью. Чтобы увеличить содержание полезной для пищеварительной системы клетчатки, для блинного теста можно использовать смесь пшеничной и ячменной муки, или добавлять в него немного овсяных хлопьев.

Блинная неделя – народное торжество, посвященное встрече весны. Прежде чем войти в Великий пост, народ прощается с зимой, радуется теплым весенним денькам, и, конечно же, занимается выпеканием вкусных блинов.