Память людей теперь можно улучшить

Специалисты из США сообщили, что им удалось совершить уникальный прорыв. Исследователи смогли улучшить память человека. Для этого они использовали механизм, который внедрялся в мозг.

Опыты по улучшению памяти посредством искусственного интеллекта проведены в стенах Университета Пенсильвании. Эксперименты проходили с участием 25 пациентов с диагностированной эпилепсией, которым в медицинских целях имплантировали в мозг от 100 до 200 электродов. Ученые воспользовались этими датчиками, чтобы подробно изучить работу мозга при решении задач на память, например, при чтении и заучивании списка слов. Каждую секунду электроды делали до тысячи измерений. Они дали возможность ученым понять, как запоминание выглядит на нейробиологическом уровне, сообщает Nature Communications. А когда удалось установить связь между воспоминаниями и моделями мозговой активности, исследователи разработали для каждого пациента алгоритм, предсказывающий, что именно испытуемый может запомнить.

Импланты способны не только регистрировать активность мозга, но и стимулировать ее за счет электрических импульсов. Поэтому исследователи попытались с их помощью улучшить работу памяти. Испытуемый видел новое слово каждые несколько секунд, а искусственный интеллект решал, готов ли он его запомнить, и в случае необходимости инициировал стимуляцию. Процесс принятие решения об активации занимал всего несколько сот миллисекунд. В итоге удалось улучшить процесс запоминания слов на 15%.

В перспективе этот своеобразный кардиостимулятор мозга планируется усилить, используя более точные электроды и/или увеличив количество сеансов с участием искусственного интеллекта.