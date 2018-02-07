Эксперты назвали способы избежать преждевременной смерти

Ученые озвучили основные способы снизить повышенное артериальное давление, которое может привести к инфаркту или инсульту, а также является причиной смерти более тысячи человек в день только в США.

По рекомендациям медиков клиники Майо в Рочестере (США), 46% взрослых людей должны нормализовать кровяное давление до 130 на 80 миллиметров ртутного столба. Главными условиями долголетия являются физическая активность, здоровый образ жизни и ограждение себя от стресса. Так, специалисты советуют уделять 15-20 минут в день кратковременному отдыху в расслабленном состоянии. Например, глубокое дыхание и неподвижность в сидячем положении должны помочь справиться со стрессовым состоянием.

В среднем возрасте, убеждены эксперты, нужна регулярная физическая активность аэробного характера, - ходьба, легкий бег, упражнения на растяжение мышц. Также дается совет снизить количество употребляемого алкоголя до умеренных доз.

Для нормализации работы сердечно-сосудистой системы необходимо бросить курить. Итоги исследования были опубликованы в журнале Science Alert.

Следует более тщательно следить за весом, отметили ученые. Они посоветовали включить в ежедневный рацион богатые клетчаткой продукты, а также продукты с высоким уровнем калия, и как можно меньше употреблять специально соленую пищу.

Хорошие отношения с близкими и позитивное мышление также способствуют снижению риска возникновения проблем с сердцем.