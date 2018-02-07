Учёные из Иркутска ищут партнёров для производства аппарата по сращиванию костей

Учёные из Иркутского государственного медицинского университета не могут найти партнёров для производства современного аналога аппарата Елизарова.



Как сообщает портал "Телеинформ", об этом заявил проректор университета. С помощью этого аппарата человек с переломом костей таза может ходить уже через несколько дней после операции. Хотя переговоры велись со многими предприятиями, даже такими как Иркутский авиазавод, найти партнёра для индустриального производства пока не удаётся.