Спрей для носа станет безопаснее сильнейших обезболивающих

Ученые из Университетского колледжа Лондона разработали специальный назальный спрей, который может доставлять обезболивающие препараты на опиоидной основе прямо в мозг. Эксперименты над животными признаны удачными.

Попадая в слизистую оболочку в носу пациента, капсулы разлагаются, высвобождая обезболивающие компоненты, которые достигают мозга человека, сообщает Naked Science. Такой способ исключает передозировку обезболивающими средствами, от которой в США, например, ежегодно умирают тысячи человек.

Специалистов порадовало, что испытуемые животные не проявили никаких признаков привыкания к препарату: это дает надежду, что использование спрея в медицине сможет снять проблему возникающей у пациентов зависимости от лекарств.