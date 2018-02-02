Ученые начали тестировать на людях излечивающий лимфому препарат

Ученые начали тестировать на пациентах с лимфомой новый метод лечения. Введение небольшого количества двух иммуностимулирующих агентов в раковую опухоль уже помогло полностью вылечить от заболевания лабораторных мышей, пишет портал "Москва 24".



Метод позволяет заново запустить иммунные клетки – Т-лимфоциты, которые проникают в опухоль. При обычном развитии болезни злокачественные образования подавляют активность Т-клеток, сообщается на сайте Стэнфордского университета.



Чтобы заставить Т-лимфоциты снова работать, медики вводят микродозы лигонуклеотида CpG и антитела. Они усиливают рецептор под названием OX40, который "заряжает" Т-клетки на борьбу с раком.



Иммуностимулирующие агенты вводят напрямую в опухоль. После того, как Т-лимфоциты уничтожат образование, они начинают искать в организме другие похожие раковые клетки и уничтожать их. По словам профессора онкологии Рональда Леви, этот подход позволяет полностью устранить рак. Метод также не требует полной активации иммунной системы, добавил он.



Положительные результаты во время лечения мышей от лимфомы были зарегистрированы у 87 грызунов из 90. У троих мышей случился рецедив, однако болезнь снова ушла после повторной терапии.



Ранее исследователи из Копенгагенского университета открыли фермент, который способен провоцировать развитие онкологических заболеваний. Речь идет о ферменте GalNAc-T6. Он инициирует превращение здоровых клеток в раковые, присоединяя молекулы сахара к определенным белкам.