Ученые рассказали о вреде подсолнечного масла

Группа испанских ученых из Гранадского университета выяснила, что употребление в пищу подсолнечного масла или рыбьего жира на протяжении длительного времени может привести к большим проблемам с печенью.

Свои эксперименты ученые проводили на крысах. И у тех животных, которые употребляли в пищу только оливковое масло, печень была более здоровая. В отличии от той группы крыс, которым досталось масло подсолнечника.

Подсолнечное масло провоцирует целый ряд негативных изменений и высокое окисление, сообщает РИА Новости. Рыбий жир также усиливает окисление, ведущее к старению и снижает эффективность накопления организмом энергии. Кроме того он меняет длину концов хромосом, укорачивание которых может вызвать старение клеток, а удлинение — рак.