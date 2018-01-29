Мороженое поможет похудеть, заявляют диетологи

Нет на свете человека, который бы не любил мороженое. Если вы отказываетесь от лакомства из-за стремления сохранить красивую фигуру - совершенно напрасно. Диетологи заявляют, что оно не вредит здоровью худеющего.

Вы можете есть мороженое каждый день и худеть. Единственное условие – дополнять мороженое здоровой сбалансированной диетой и оставаться в рамках вашей нормы калорий (примерно 1200-1500 калорий в день). Кроме того, мороженое просто полезно для здоровья.

Лакомство позволяет чувствовать насыщение из-за большого количества содержащегося в нем кальция, несмотря на диетические порции, объясняют ученые из Гарвардской медицинской школы. Кальций побуждает организм сжигать лишний жир быстрее. Ежедневно следует употреблять 1200 мг кальция – это 3-4 порции молочных продуктов в день, желательно с низким содержанием жира.

По словам специалистов, при поедании холодного лакомства активируются зоны мозга, ответственные за ощущение удовольствия, эйфории. Значит, ешьте мороженое и хорошее настроение вам обеспечено.