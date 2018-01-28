Эксперты предупреждают: суперлуние 31 января вызовет недомогание

31 января жители Земли смогут наблюдать в небе полнолуние. Эксперты рассказали, какую опасность таит в себе данное явление и как уберечь себя от мигрени и резких перепадов в давлении.

В этот период Луна приблизится к Земле на 43 тысячи километров, и на небе появится кроваво-красный спутник. Однако на самом деле Луна будет иметь голубой цвет, а его изменение в небе обусловлено преломлением солнечных лучей о небесное тело. Такое случается раз в 150 лет.

На нашей планете возможны различные катаклизмы, такие как: ураганы, штормы, землетрясения, цунами. Вспыхнут магнитные бури, которые приведут к сильной головной боли и резким перепадам артериального давления у метеозависимых людей, сообщает Версия.Инфо.