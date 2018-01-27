Специалисты назвали основные ошибки при лечении кашля

Кашель не является самостоятельным заболеванием, а лишь симптоматическим проявлением болезни или состояния организма, заявлением о возникшей проблеме. Старайтесь избегать весьма распространенных ошибок при его лечении.

Не стоит использовать те же средства, которые помогли избавиться от кашля раньше. Дело в том, что вызывать кашель могут самые разные причины — но многие об этом просто не задумываются. Такой подход может не помочь, а смазать картину заболевания и усложнить постановку правильного диагноза.

Не принимайте антибиотики самостоятельно. Причина здесь даже не столько в мифической опасности для здоровья, сколько в том, что кашель может банально не поддаться терапии антибиотиками. Кроме ослабления организма и обострения заболевания, такой подход больше ни к чему не приведет.

Недопустимо сочетание противокашлевых препаратов и средств для разжижения мокроты.

Употребление горячего чая с большим количеством меда будет губительно сказываться на состоянии и без того раздраженной слизистой оболочки, а мед относится к биологически активным веществам, которые могут провоцировать аллергическую реакцию.

Поддержание сухого и теплого климата в комнате, постельный режим — эти меры не помогут восстановлению здоровья, а ведут к усилению вязкости мокроты и усилению кашля. Оптимальной температурой считается +18...+23ºC; влажность воздуха способствует разжижению и выведению мокроты.

Не используйте тепловые процедуры при повышенной температуре и без консультации с врачом. Кашель может являться проявлением сердечной недостаточности или опухолевых заболеваний горла, органов дыхания. Использование компрессов, банок и горчичников ухудшит состояние организма и не избавит от кашля.