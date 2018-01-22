Натуральный фруктовый сок не влияет на уровень сахара в крови

После употребления стопроцентного фруктового сока уровень сахара в крови может и не повыситься. В ходе нового исследования опровергнута одна из самых распространённых аксиом в сфере здорового питания.

В ходе опытов ученые следили за изменением сахара в крови организма после того, как респонденты употребляли натуральный стопроцентный сок из различных фруктов. По итогам оказалось, что сок из винограда, ягод, яблок, граната и всевозможных цитрусовых не влияют на изменения показаний сахара в организме. В процессе анализа было выяснено, что уровень глюкозы и инсулина при систематическом употреблении такого натурального сока не изменяется, соответственно, повышенная опасность развития диабета исключена, сообщает Journal of Nutritional Science.

Примечательно, что раньше при составлении рационов питания для больных СД2, диетологи включали туда фрукты, однако соки находились под запретом. В среднем, в 120 миллилитрах стопроцентного сока содержится количество полезных веществ, равноценное половине килограмма цельных фруктов.