Врачи назвали мифом свойство алкоголя согревать в мороз

Врачи не советуют в морозы согреваться с помощью алкоголя. Учеными добавляется, что зимой вирусы распространяются не менее интенсивно, и верить в то, что спирт убивает бактерии, нельзя, поскольку это миф. Эксперт рассказал, сколько спиртного выпили россияне в новогодние праздники

Вопреки устоявшемуся мнению, алкоголь не греет, а увеличивает теплоотдачу человека — он замерзает быстрее, но этого просто не чувствует. В первую очередь алкоголь способствует расширению периферийных капилляров и сосудов, создавая чувство прилива тепла, тем самым снижая бдительность граждан, так как стужа и мороз им становятся уже не страшны.

Когда стоят лютые морозы, согревайтесь не алкоголем, а горячим чаем с сахаром и сладостями, правильно питайтесь и больше двигайтесь.

Выяснилось, что больше всего алкогольные напитки любят в странах Прибалтики. Лидирует Эстония, где 5,6% потребительских расходов граждан за прошлый год пришлись на спиртное.