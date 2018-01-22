Врачи назвали мифом свойство алкоголя согревать в мороз
22 января 2018, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]
Врачи не советуют в морозы согреваться с помощью алкоголя. Учеными добавляется, что зимой вирусы распространяются не менее интенсивно, и верить в то, что спирт убивает бактерии, нельзя, поскольку это миф.
Вопреки устоявшемуся мнению, алкоголь не греет, а увеличивает теплоотдачу человека — он замерзает быстрее, но этого просто не чувствует. В первую очередь алкоголь способствует расширению периферийных капилляров и сосудов, создавая чувство прилива тепла, тем самым снижая бдительность граждан, так как стужа и мороз им становятся уже не страшны.
Когда стоят лютые морозы, согревайтесь не алкоголем, а горячим чаем с сахаром и сладостями, правильно питайтесь и больше двигайтесь.
Выяснилось, что больше всего алкогольные напитки любят в странах Прибалтики. Лидирует Эстония, где 5,6% потребительских расходов граждан за прошлый год пришлись на спиртное.